WebCatalog

Ideally

Ideally

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: goideally.com

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Ideally — это инновационная платформа, которая по запросу предоставляет брендам информацию для тестирования концепций, идей и сообщений. Используя встроенный генеративный искусственный интеллект, люди, использующие Ideally, смогут раскрыть возможности и вырастить отличные идеи. В идеале больше людей смогут чаще получать доступ к информации, а это будет означать огромные перемены для брендов и инновационных команд.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: goideally.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ideally, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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