Ideally — это инновационная платформа, которая по запросу предоставляет брендам информацию для тестирования концепций, идей и сообщений. Используя встроенный генеративный искусственный интеллект, люди, использующие Ideally, смогут раскрыть возможности и вырастить отличные идеи. В идеале больше людей смогут чаще получать доступ к информации, а это будет означать огромные перемены для брендов и инновационных команд.

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Веб-сайт: goideally.com

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