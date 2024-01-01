WebCatalog

SwiftERM

SwiftERM

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: swifterm.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SwiftERM в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SwiftERM — это SaaS с гиперперсонализацией искусственного интеллекта для электронного маркетинга. Это для сайтов электронной коммерции, которые часто посещают. Он использует все данные, полученные с вашего сайта, чтобы предсказать, что каждый уникальный потребитель, скорее всего, купит в следующий раз. Он работает полностью автономно – без какого-либо участия человека. Это укрепляет ваши отношения с каждым человеком, который делает у вас покупки, ценя его как личность, что отражается в постоянно меняющихся продуктах, которые каждый из них предлагает. Он определяет их самые насущные потребности, желания и желания на протяжении всей их жизни, а современный алгоритм искусственного интеллекта обеспечивает один из самых высоких показателей рентабельности инвестиций в маркетинге электронной коммерции.

Веб-сайт: swifterm.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SwiftERM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

Khorus

Khorus

khorus.com

UX Sniff

UX Sniff

uxsniff.com

heyBooster

heyBooster

heybooster.ai

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

CrowdReviews.com

CrowdReviews.com

crowdreviews.com

Yespo

Yespo

yespo.io

Speech Intellect

Speech Intellect

speechllect.com

Persana AI

Persana AI

persana.ai

Creatable

Creatable

creatable.io

GoCustomer

GoCustomer

gocustomer.ai

Qubriux

Qubriux

qubriux.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.