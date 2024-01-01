SwiftERM — это SaaS с гиперперсонализацией искусственного интеллекта для электронного маркетинга. Это для сайтов электронной коммерции, которые часто посещают. Он использует все данные, полученные с вашего сайта, чтобы предсказать, что каждый уникальный потребитель, скорее всего, купит в следующий раз. Он работает полностью автономно – без какого-либо участия человека. Это укрепляет ваши отношения с каждым человеком, который делает у вас покупки, ценя его как личность, что отражается в постоянно меняющихся продуктах, которые каждый из них предлагает. Он определяет их самые насущные потребности, желания и желания на протяжении всей их жизни, а современный алгоритм искусственного интеллекта обеспечивает один из самых высоких показателей рентабельности инвестиций в маркетинге электронной коммерции.

Веб-сайт: swifterm.com

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