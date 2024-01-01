Мы хотим быть другими. Мы запустили StreamGo, чтобы сделать онлайн-мероприятия лучше. Лучше для брендов и лучше для посетителей. Долгое время онлайн-мероприятия означали, что докладчикам приходилось тратить больше времени на изучение систем, чем на изучение их контента. Посетителям придется загрузить и установить программы, чтобы посмотреть мероприятие. Во время мероприятия видео- и аудиопотоки прерывались, буферизировались и вообще исчезали без предупреждения. Честно говоря, это был беспорядок, и мы можем добиться большего. Наша цель сейчас та же, что и тогда; чтобы помочь брендам привлечь аудиторию онлайн-мероприятий, уделяя особое внимание превосходному обслуживанию клиентов. StreamGo помогает таким брендам, как Sony, Pfizer, Retail Week и Speedo, рассказать свои самые важные истории. Мы тоже хотели бы помочь вам.

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