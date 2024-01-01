WebCatalog

streamGo

streamGo

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Веб-сайт: streamgo.events

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Мы хотим быть другими. Мы запустили StreamGo, чтобы сделать онлайн-мероприятия лучше. Лучше для брендов и лучше для посетителей. Долгое время онлайн-мероприятия означали, что докладчикам приходилось тратить больше времени на изучение систем, чем на изучение их контента. Посетителям придется загрузить и установить программы, чтобы посмотреть мероприятие. Во время мероприятия видео- и аудиопотоки прерывались, буферизировались и вообще исчезали без предупреждения. Честно говоря, это был беспорядок, и мы можем добиться большего. Наша цель сейчас та же, что и тогда; чтобы помочь брендам привлечь аудиторию онлайн-мероприятий, уделяя особое внимание превосходному обслуживанию клиентов. StreamGo помогает таким брендам, как Sony, Pfizer, Retail Week и Speedo, рассказать свои самые важные истории. Мы тоже хотели бы помочь вам.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: streamgo.events

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением streamGo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

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KingConf

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EventsMo

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eventsmo.com

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

WorkCast

WorkCast

info.workcast.com

WhenNow

WhenNow

whennow.com

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Worksup

Worksup

worksup.com

expertshare

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expertshare.live

Grupio

Grupio

grupio.com

CrowdComms

CrowdComms

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