Stacks — это кроссплатформенный универсальный инструмент управления проектами, который работает поверх локальной папки.

Веб-сайт: stacks.rocks

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