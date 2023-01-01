Visual Studio Code Web

Облегченная версия VS Code, полностью работающая в браузере. Откройте папку на своем локальном компьютере и начните программировать. С появлением vscode.dev мы начинаем, наконец, реализовывать нашу первоначальную концепцию создания инструмента разработки, который может полностью работать без сервера в браузере.

Веб-сайт: vscode.dev

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