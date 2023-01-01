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Teamleader

Teamleader

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Веб-сайт: teamleader.eu

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Больше бизнеса. Меньше хлопот. Управление клиентами, управление проектами и выставление счетов в одном удобном инструменте. Teamleader облегчает работу 11 000 малых и средних предприятий.

Веб-сайт: teamleader.eu

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