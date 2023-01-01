Squad Beyond — это платформа для цифровой рекламы (веб-реклама), которая полностью оснащена функциями создания, анализа, составления отчетов и оптимизации целевых страниц. Он используется для цифровой рекламы на сумму более 300 миллиардов иен в год. Вы можете использовать его за фиксированную плату, включая количество страниц, доменов и количество PV, чтобы вы могли со спокойной душой расширять свой бизнес.

Веб-сайт: squadbeyond.com

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