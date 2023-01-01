Sportsnet соединяет канадских любителей спорта с их любимыми командами и спортсменами, используя пять платформ: телевидение, радио, онлайн и мобильные устройства.

Веб-сайт: sportsnet.ca

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