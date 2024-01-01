SocialEpoch — поставщик решений для социальных продаж B2B, призванный помочь предприятиям использовать возможности социальных сетей для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Наша команда экспертов глубоко понимает уникальные проблемы и возможности, с которыми B2B-компании сталкиваются в эпоху цифровых технологий. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки индивидуальной стратегии социальных продаж, адаптированной к их конкретным бизнес-целям и целевой аудитории. Мы считаем, что социальные сети являются важнейшим инструментом для B2B-компаний, стремящихся установить связь со своими клиентами, построить значимые отношения и стимулировать рост бизнеса. SocialEpoch предоставляет комплексные решения для современных платформ и каналов цифрового маркетинга, а также программное обеспечение SalesTech, чтобы предприятия могли оставаться на шаг впереди. Инструмент автоматизации маркетинга Facebook и WhatsApp SCRM — два наших основных продукта, включающие автоматическое активное социальное взаимодействие, технологию RPA и универсальную платформу для маркетинга и продаж. Мы также предлагаем обучение и поддержку, чтобы помочь нашим клиентам эффективно реализовать и поддерживать свои усилия по социальным продажам. Будьте на шаг впереди своих конкурентов с помощью автоматизированных инструментов продаж и маркетинга. Мы считаем, что инновации и технологии должны использоваться, чтобы помочь бизнесу достичь новых высот, и мы сделали это возможным для вас.

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