Раскройте секрет типографики, используемой на любом веб-сайте, с помощью Fonty.io. Наш инструмент анализирует шрифты, используемые на конкретном веб-сайте, и отображает их для вашего просмотра. Идеально подходит для веб-дизайнеров и разработчиков, желающих улучшить свое мастерство и оставаться на шаг впереди.

Веб-сайт: fonty.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fonty, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.