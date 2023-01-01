Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

ShootQ — это облачная CRM-система для творческих людей, включая профессиональных фотографов, видеооператоров, профессионалов свадебной индустрии и многих других творческих личностей. Эта платформа позволяет вам управлять контактами, всеми вашими вакансиями, отправлять предложения, контракты, отслеживать свой календарь и многое другое.

Веб-сайт: shootq.com

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