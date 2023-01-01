Возможности сравнения изображений ShapeDo находят каждое изменение в проекте за считанные секунды, что позволяет вам получить контроль над проектом и исключить риски.

Веб-сайт: shapedo.com

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