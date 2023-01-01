Более разумное и взаимосвязанное управление рисками для групп, работающих на этапе подготовки к строительству. Проактивно анализируйте и снижайте риски проекта, гарантируя, что вы работаете только с самыми надежными субподрядчиками высшего уровня, имеющими доступ к более чем 1 миллиону специалистов в области строительства.

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