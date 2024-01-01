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SenseCheck

SenseCheck

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Веб-сайт: sensecheck.com

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The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Media, Display Stands, or Brochures. A helpful second opinion before you spend your precious budget. Just upload your idea, it gets reviewed by 5 panel members and you get back a confidential report by email. What’s more, become a member and give other people reviews to save money and get free tests.

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: sensecheck.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SenseCheck, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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UserTesting

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

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HoneyStack

hockeystack.com

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userinterviews.com

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HomeStars

homestars.com

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MyDatingReview

mydatingreview.com

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Userbrain

userbrain.com

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