TextIt позволяет любому визуально создавать интерактивные SMS и голосовые приложения в любой точке мира. В основе TextIt лежит наш эксклюзивный механизм потока. С помощью потоков любой может настроить или изменить сложное приложение SMS или голосовой связи без необходимости обращения к программисту или дорогостоящей консалтинговой компании. Используя базовый телефон Android, вы можете мгновенно запускать SMS-приложения в любой стране, избегая при этом дорогостоящих затрат на настройку или внешнюю техническую поддержку.

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Веб-сайт: textit.com

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