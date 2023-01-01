Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Sendsei — это платформа обмена сообщениями, которая привносит возможности искусственного интеллекта, автоматизации и больших данных в каждый бизнес, большой и малый.

Веб-сайт: sendsei.app

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