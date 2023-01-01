Fountain объединяет подбор персонала в одном месте, поэтому вы можете быстрее нанимать лучших людей, независимо от того, являетесь ли вы крупным предприятием, франшизой или малым бизнесом. Отслеживайте, управляйте и адаптируйтесь в любом месте. Независимо от того, есть ли у вас одно или 1000 мест, мы делаем все просто. Fountain доступен в Интернете и на мобильных устройствах, поэтому вы можете нанимать кандидатов, находясь за столом или в пути.

Веб-сайт: fountain.com

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