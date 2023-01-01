WebCatalog
SocialMate

SocialMate

socialmate.app

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SocialMate в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Раскройте возможности ИИ-чата с SocialMate. Платформа автоматизации Facebook и Instagram. Автоматизируйте и объедините Facebook Messenger, Instagram Direct, email-маркетинг и SMS-маркетинг для развития вашего бизнеса.

Веб-сайт: socialmate.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SocialMate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

MobileMonkey

MobileMonkey

app.mobilemonkey.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Bento

Bento

app.bentonow.com

DelightChat

DelightChat

app.delightchat.io

Omnichat

Omnichat

app.omnichat.ai

Delivra

Delivra

app.delivra.net

Revealbot

Revealbot

revealbot.com

Facebook Pay

Facebook Pay

secure.facebook.com

Platformly

Platformly

platform.ly

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности