WebCatalog
RTPplay

RTPplay

rtp.pt

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для RTPplay в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Прямой эфир и радио, сериалы, фильмы, документальные фильмы, юмор, подкасты, информация и контент для всей семьи, бесплатный доступ, доступный на вашем компьютере, Smart TV, мобильном телефоне или планшете. RTP Play пользуется большим уважением!

Веб-сайт: rtp.pt

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RTPplay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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