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Claro tv+

Claro tv+

clarotvmais.com.br

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Claro tv+ — это лучшее из ТВ и потокового вещания для клиентов Claro. С прямыми каналами, фильмами, сериалами для просмотра, телешоу, реалити-шоу, детскими шоу, спортивными чемпионатами и многим другим. Вы также можете взять напрокат фильмы, которые только что вышли из кинотеатра, а также получить доступ к тысячам контента без дополнительной оплаты на видео Claro.

Веб-сайт: clarotvmais.com.br

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Claro tv+, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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