WebCatalog
Serasa

Serasa

serasa.com.br

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Serasa в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Привет, ты в Серасе! И это намного лучше, чем вы можете себе представить. В нашем приложении проверка вашего CPF бесплатна, и есть несколько сервисов, которые помогут вам получить кредит. Круто, да? Посмотрите все, чем вы можете воспользоваться в нашем приложении: бесплатная консультация CPF, переговоры по долгам от вашего имени или имени вашей компании (CNPJ) со скидками, консультации Serasa Score, предложения по кредитам и кредитным картам, мониторинг вашего CPF, цифровой кошелек с онлайн-сервисом. оплата и многое другое!

Веб-сайт: serasa.com.br

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Serasa, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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