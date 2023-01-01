clieent® CRM

Клиент® CRM выступает в роли продавца-консультанта. Вы заботитесь о стратегической деятельности, сосредотачиваетесь на создании ценности для своего клиента, а клиент позаботится обо всем остальном за вас. Вы никогда не забудете отправить предложение, написать письмо или поздравить своего клиента с особой датой.

Веб-сайт: clieent.com

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