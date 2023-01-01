Portugol Webstudio возникла как адаптация Portugol Studio и необходимость сделать ее доступной где угодно. Поскольку в нескольких языках программирования уже есть компиляторы для браузеров, почему бы не сделать такой же для Portugol?

Веб-сайт: portugol-webstudio.cubos.io

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