Разделение платежа: решение, которое позволяет разделить платеж между несколькими получателями в рамках разовых или повторяющихся продаж, например ежемесячных платежей и подписок.

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