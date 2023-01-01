WebCatalog
Vindi

Vindi

vindi.com.br

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Vindi в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Разделение платежа: решение, которое позволяет разделить платеж между несколькими получателями в рамках разовых или повторяющихся продаж, например ежемесячных платежей и подписок.

Веб-сайт: vindi.com.br

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vindi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

ClubPetro

ClubPetro

clubpetro.com

clieent® CRM

clieent® CRM

clieent.com

Redrive

Redrive

redrive.com.br

PipeRun

PipeRun

crmpiperun.com

ReclamaJus

ReclamaJus

reclamajus.com.br

Parcelow

Parcelow

parcelow.com

Yooga

Yooga

yooga.com.br

Portugol Webstudio

Portugol Webstudio

portugol-webstudio.cubos.io

Tindo

Tindo

tindo.com.br

ParPerfeito

ParPerfeito

parperfeito.com.br

Oico

Oico

oico.com.br

3SAT Tecnologia

3SAT Tecnologia

3sat.com.br

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности