Плавное управление для увеличения продаж вашего ресторана. Yooga — это система управления и доставки, которая работает как на вашем компьютере, так и на экране мобильного телефона.

Веб-сайт: yooga.com.br

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