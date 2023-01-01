Software SGG

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Программное обеспечение для управления охраной труда и безопасностью труда 100% онлайн-система для поставщиков услуг или компаний с собственным SESMT, соответствующая требованиям eSocial SST.

Веб-сайт: sgg.net.br

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