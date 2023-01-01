Программное обеспечение и турникет для спортивных залов, боксов и студий Actuar – это решение 100% интегрировано и адаптируется к большинству спортивных залов и фитнес-предприятий. Программное обеспечение для спортивных залов с полным управлением, тотальным финансовым контролем, системой физической оценки с отправкой результатов, созданием и выдачей автоматических тренировок, контролем доступа с помощью биометрического турникета, онлайн-системой управления тренажерными залами, автоматизацией SMS и маркетингом по электронной почте.

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