Программное обеспечение для тренажерных залов, кроссфит-бокса и студий с регулярной оплатой, система контроля доступа с распознаванием лиц, персонализированное приложение для спортзала, полная CRM-система, финансовый менеджмент

Веб-сайт: cloudgym.io

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