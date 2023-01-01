WebCatalog
Romper

Romper

romper.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Romper в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Romper — ведущее цифровое направление для мам-миллениалов. Разными голосами Ромпер обращается к новому поколению матерей, помогая им пройти путь родительства весело, доступно и честно. Наши авторы и редакторы Romper знают, что материнство расширяет вашу личность, а не затмевает ее.

Веб-сайт: romper.com

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