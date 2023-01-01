WebCatalog
PsychCentral

PsychCentral

psychcentral.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PsychCentral в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Психическое здоровье — это путешествие. Мы с вами на каждом шагу! 🏔

Веб-сайт: psychcentral.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PsychCentral, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

DEV Community

DEV Community

dev.to

MyMind

MyMind

mymind.org

Signicat

Signicat

signicat.com

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

ForeSee

ForeSee


Procentive

Procentive

procentive.com

involve.me

involve.me

involve.me

Hello Alpha

Hello Alpha

helloalpha.com

Mindsera

Mindsera

mindsera.com

Fiverr Learn

Fiverr Learn

learn.fiverr.com

Verywell Mind

Verywell Mind

verywellmind.com

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности