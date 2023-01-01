Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Простая защита данных и доверие для SaaS и без кода. Protective.ai помогает стартапам и разработчикам улучшить защиту данных, одновременно повышая доверие пользователей и их принятие.

Веб-сайт: protective.ai

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