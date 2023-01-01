Clearwater Analytics — это глобальное SaaS-решение для автоматизированного агрегирования, сверки, учета и отчетности инвестиционных данных. Clearwater помогает тысячам организаций максимально эффективно использовать данные инвестиционного портфеля с помощью облачного программного обеспечения и клиентоориентированного обслуживания. Каждый день профессионалы в области инвестиций во всем мире доверяют Clearwater предоставлять своевременные, проверенные инвестиционные данные и подробные отчеты.

Веб-сайт: www2.clearwateranalytics.com

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