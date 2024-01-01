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Promoly

Promoly

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: promo.ly

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Promoly отправляет музыку прямо в почтовый ящик ваших получателей. Отслеживайте, когда они открываются, воспроизводятся, загружаются и оставляют отзывы по промо-кампаниям. Затем наблюдайте за результатами в режиме реального времени.

Категории:

Business
Другое маркетинговое программное обеспечение

Веб-сайт: promo.ly

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Альтернативы

elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

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doopoll

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Socrative Teacher

Socrative Teacher

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Volley

meetvolley.com

Automailer

Automailer

automailer.io

ArtistWorks

ArtistWorks

artistworks.com

Music Choice

Music Choice

musicchoice.com

Thematic

Thematic

hellothematic.com

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