Альтернативы - Promoly
elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
Short.io
short.io
Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.
Revue
getrevue.co
Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
GummySearch
gummysearch.com
Исследование аудитории Reddit у вас под рукой. Быстро выясните болевые точки вашего клиента, какие решения им нужны и за что они готовы платить.
Radio.co
radio.co
Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.
Placer.ai
placer.ai
Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
WANotifier
wanotifier.com
Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!
SummarAIze
summaraize.com
10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!
eKyte
ekyte.com
eKyte помогает командам цифрового маркетинга планировать и проводить онлайн-кампании, анализировать и оптимизировать результаты. Искусственный интеллект сделает все остальное.
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
Eredom
eredom.com
Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...
Linkz.ai
linkz.ai
Автоматический предварительный просмотр расширенных ссылок при наведении курсора мыши, который удерживает посетителей на вашем сайте. Установите Linkz.ai на свой веб-сайт или блог за 2 минуты и мгновенно получайте автоматический предварительный просмотр ссылок при наведении курсора мыши. Предварител...
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
Carts Guru
carts.guru
Преследуйте каждого потенциального клиента, конвертируйте каждую продажу и быстро развивайте свой бизнес в сфере электронной коммерции с помощью передового программного обеспечения для автоматизации маркетинга, разработанного специально для электронных торговцев. Всего за несколько кликов вы можете ...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...
LaunchList
getlaunchlist.com
Создайте вирусный список ожидания из первых пользователей. Сэкономьте время запуска и получите больше регистраций на свой продукт на ранней стадии с помощью вирусных списков ожидания перед запуском в виде геймификации.
Echo AI
echoai.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....
ThoughtLeaders
thoughtleaders.io
ThoughtLeaders позволяет брендам использовать непрограммный брендированный контент в больших масштабах с простотой и точностью. ThoughtLeaders — медиакомпания, специализирующаяся на нативном спонсируемом контенте.
redirection.io
redirection.io
redirection.io — ведущий инструмент перенаправления и SEO-оптимизации. При установке на веб-сайте redirection.io позволяет менеджерам по маркетингу или SEO анализировать проблемы с трафиком и настраивать правила перенаправления для исправления ошибок HTTP. Он также может помочь исправить метатеги HT...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — это инструмент прямой почтовой рассылки для агентов по недвижимости. Создавайте, таргетируйте и мгновенно отправляйте открытки, не покидая рабочего места. Бесплатный список адресов.
Postal Methods
postalmethods.com
Postal Methods — это онлайн-провайдер печати и почты. В современном бизнесе нет времени тратить время на набивку конвертов, покупку марок и поездку на почту. Postal Methods избавляет бизнес от головной боли, связанной с традиционным процессом печати, поэтому вы можете использовать это время и деньги...
MonkeyPesa
monkeypesa.com
MonkeyPesa — это универсальное программное обеспечение для продаж, маркетинга и поддержки. Он предоставляет ряд инструментов, которые помогут увеличить ваши продажи и еще дольше удерживать клиентов.
MarketDial
marketdial.com
MarketDial — лидер в области автономного A/B-тестирования для обычной розничной торговли. Компании используют программное обеспечение MarketDial для разработки и анализа любого эксперимента в магазине. Индивидуальные тесты MarketDial позволяют любому специалисту розничной торговли ответить на важные...
Link Looper
linklooper.com
Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.
LeadrPro
leadrpro.com
Получайте деньги за оценку новейшего программного обеспечения для вашего бизнеса. Присоединяйтесь в качестве продавца и общайтесь с более чем 50 тысячами потенциальных клиентов. Или в качестве покупателя и получать деньги за оценку программного обеспечения.
Klazify
klazify.com
Klazify — это универсальный источник доменных данных API классификации контента. Получите логотипы веб-сайтов, данные компании, категоризацию и многое другое по URL-адресу или электронной почте.
Intract
intract.io
Intract — это аналитический пакет Web3 для развития проектов и сообществ Web3. Intract предоставляет облачное программное обеспечение для маркетинга Web3, которое позволяет проектам и сообществам привлекать участников с помощью маркетинговой информации, основанной на данных. Наша платформа включает ...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink — сервис разработки микросайтов для Instagram. Это позволит вам добавить все способы связи с вами на одной странице. Эту ссылку вы можете добавить в свою биографию в Instagram. Теперь ваша аудитория сможет быстро связаться с вами в мессенджерах, социальных сетях, а также получить дополнител...
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...
Givetastic
givetastic.com
GettHit.com
getthit.com
Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...
Ermes
ermes.ai
ERMES — это интегрированная платформа данных + медиа. Его цель — использовать данные и искусственный интеллект, чтобы сделать рекламу простой, точной и прибыльной для всех компаний, больших и малых. Платформа ERMES включает в себя: - Более 295 миллионов детерминированных профилей потребителей (240 м...
Dizply
dizply.com
Dizply — это приложение, которое упрощает процесс управления и создания форматов рекламы для рекламных агентств, медиа-домов и фрилансеров. Он позволяет пользователям создавать кампании, содержащие все форматы, необходимые для проведения онлайн-кампании: баннеры HTML5, статические баннеры (jpg, png,...
Distil.ai
distil.ai
Distil — это новаторский маркетинговый инструмент, который анализирует ваши данные и позволяет вам общаться со всей аудиторией как с отдельными людьми. Когда вы очищаете свой маркетинг, вы отсекаете шум и улавливаете суть того, что ищут ваши клиенты и потенциальные клиенты, какие каналы они предпочи...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — это инструмент автоматизации маркетинга SaaS, который помогает маркетинговым агентствам/специалистам по цифровому маркетингу получить мгновенный доступ к рекламным аккаунтам и страницам своих клиентов в Facebook, Google, TikTok, LinkedIn и других сетях через ссылку, которой можно подел...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.
DGTLsuite
dgtlsuite.com
DGTLsuite — это SaaS-платформа B2B, которая помогает предприятиям любого размера снизить затраты и сложность цифрового взаимодействия, обеспечивая при этом существенный рост удовлетворенности клиентов, их удержания и прибыльности.
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR — это инновационное SaaS-решение B2B для самообслуживания, призванное помочь предприятиям с помощью настраиваемой, статической и динамической генерации QR-кодов с возможностями отслеживания. Наше решение удовлетворяет растущую потребность в бесшовной цифровой интеграции в маркетинговых, ро...
CompeteShark
competeshark.com
CompeteShark — это решение для конкурентной разведки, позволяющее отслеживать, отслеживать и анализировать маркетинговые усилия конкурентов в режиме реального времени.
Clickvoyant
clickvoyant.com
Учитывая нынешнюю нехватку талантливых аналитиков в размере 200 миллиардов долларов, заполнить эти должности сложно. Clickvoyant — это канва маркетинговой аналитики. Это позволяет любому создать статистически значимую презентацию, просто подключив необработанные маркетинговые данные. С Clickvoyant к...
Clevertone
clevertone.com
Clevertone — это личный помощник по требованию для выполнения повседневных задач. это помогает занятым людям и семьям освободить свое время и справиться с повседневными задачами. Благодаря индивидуальному подходу и доступу к сети местных специалистов Clevertone предлагает индивидуальные решения, отв...
Chatwee
chatwee.com
Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...
BusynessProfile
busynessprofile.com
Busynessprofile.com — это онлайн-платформа, позволяющая владельцам малого и среднего бизнеса расширить свой бизнес и охватить нужную аудиторию.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat — это решение для автоматизации маркетинга WhatsApp для электронной коммерции, созданное на основе официального API WhatsApp. Платформа также предоставляет платформу CRM и обслуживания клиентов в WhatsApp для улучшения управления продажами и поддержкой клиентов через WhatsApp. Основные ...
Botowski AI
botowski.com
Botowski — генератор контента с искусственным интеллектом, основанный на новейшей технологии GPT-3. Он был создан с целью создания контента для предприятий, организаций и людей, не являющихся профессиональными писателями. Он предлагает широкий спектр инструментов автоматической генерации контента: о...
AgencyApps
agencyapps.com
Наш инструмент для создания постов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта позволяет легко создавать высококачественные и привлекательные публикации в социальных сетях для Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter. Просто введите свой домен, фразу о вашем контенте, вашу профессию и опис...
Xoopah
xoopah.com
Xoopah — это платформа для развития малого бизнеса, призванная помочь малым предприятиям добиться успеха, предоставляя необходимые инструменты и ресурсы для развития их бизнеса. Благодаря таким функциям, как маркетинг по электронной почте, управление отзывами, сбор платежей и многое другое, Xoopah у...
Wysistat
wysistat.net
Решение для измерения аудитории для веб-сайта, мобильного приложения и AMP-страниц. Решение WebAnalytics не требует согласия CNIL и сертифицировано ACPM для публикации вашего трафика.