Product Hunt — американский веб-сайт, который позволяет пользователям делиться новыми продуктами и открывать для себя новые продукты. Сайт, основанный Райаном Гувером в ноябре 2013 года, поддерживается Y Combinator. Пользователи отправляют продукты, которые перечислены в линейном формате по дням. Сайт включает систему комментариев и систему голосования, аналогичную Hacker News или Reddit. Продукты, набравшие наибольшее количество голосов, поднимаются наверх списка каждого дня. Продукты разделены на четыре категории; технологические продукты (веб-приложения, мобильные приложения, аппаратные продукты и т. д.), игры (ПК, Интернет, мобильные приложения), книги и подкасты. Для подачи заявки просто требуется название продукта, URL-адрес и слоган. По данным Hoover, по состоянию на 2016 год на веб-сайте было обнаружено более 100 миллионов продуктов от 50 000 компаний. Сайт также включает ежедневный список адресов электронной почты, в котором рассылаются вчерашние самые популярные технологические «охоты» (продукты), а также избранная коллекция. . Также доступна версия дайджеста для игр и книг. Product Hunt также доступен в виде приложения для iOS, приложения для macOS, приложения для Android и расширения для Google Chrome. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. В ноябре 2016 года AngelList приобрела Product Hunt за 20 миллионов долларов.

Веб-сайт: producthunt.com

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