Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Priceline.com — это коммерческий веб-сайт, который помогает пользователям получать скидки на товары, связанные с путешествиями, такие как авиабилеты и проживание в отелях.

Веб-сайт: priceline.com

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