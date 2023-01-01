WebCatalog
Sunwing

Sunwing

sunwing.ca

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sunwing в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Sunwing экономит ваши деньги на путешествиях с пакетами отдыха по системе «все включено» и предложениями на отдых в Мексику, на Карибы, в США и Европу. Забронируйте «горящие» туристические предложения и воспользуйтесь скидками на путешествия уже сегодня.

Веб-сайт: sunwing.ca

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sunwing, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Royal Caribbean

Royal Caribbean

royalcaribbean.com

Princess

Princess

princess.com

Carnival Cruise Line

Carnival Cruise Line

carnival.com

Travelzoo

Travelzoo

travelzoo.com

FareFirst

FareFirst

farefirst.com

Flysera

Flysera

flysera.com

JetBlue Vacations

JetBlue Vacations

jetbluevacations.com

Wotif

Wotif

wotif.com

Travelstart

Travelstart

travelstart.co.za

Backpacker Deals

Backpacker Deals

backpackerdeals.com

FairFX

FairFX

fairfx.com

Virgin Voyages

Virgin Voyages

virginvoyages.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности