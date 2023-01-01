Бесплатные API-интерфейсы данных о запасах. Данные в реальном времени и исторические данные, неограниченное использование, уровень тиков и совокупная степень детализации в стандартизированных форматах JSON и CSV. Плюс данные о валютах, включая форекс, криптовалюту и многое другое.

Веб-сайт: polygon.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Polygon.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.