Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

ChartsWatcher — профессиональное приложение для трейдеров, позволяющее фильтровать и просматривать все изменения на фондовом, крипто- и форекс-рынках. Новый стандарт для рыночных сканеров.

Веб-сайт: chartswatcher.com

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