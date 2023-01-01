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Zerodha Kite Connect

Zerodha Kite Connect

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kite.trade

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zerodha Kite Connect в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kite Connect — это набор API-интерфейсов HTTP/JSON для торговли акциями и брокеров, встраиваемых торговых кнопок и минималистической торговой платформы HTML5.

Веб-сайт: kite.trade

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zerodha Kite Connect, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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