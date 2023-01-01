Plooral
app.plooral.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Plooral в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: plooral.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Plooral, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Morrisby
app.morrisby.com
General Assembly
generalassemb.ly
Breakline
app.breakline.org
ChatBot
app.chatbot.com
Inflow
getinflow.io
MagniLearn
learning.magnilearn.com
Skyepack
app.skyepack.com
Pathwright
get.pathwright.com
Wall Street Oasis
wallstreetoasis.com
Scaler
scaler.com
GIGL
greatideasgreatlife.com
FluentU
fluentu.com