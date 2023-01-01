Ploral (ранее Enlizt): Соединение обучения в реальной жизни с возможностями на всю жизнь. Мы помогаем людям развивать навыки, необходимые для использования возможностей в своей карьере, и поддерживаем организации в создании команд, которые никогда не перестают учиться.

Веб-сайт: plooral.io

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