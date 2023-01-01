WebCatalog
MagniLearn

MagniLearn

magnilearn.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MagniLearn в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ускоренное обучение на протяжении всей жизни Революционный подход к эффективности обучения

Веб-сайт: magnilearn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MagniLearn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Teachtci Teacher

Teachtci Teacher

teachtci.com

Teachtci Student

Teachtci Student

teachtci.com

Kahoot! Play

Kahoot! Play

kahoot.com

JoinEight

JoinEight

joineight.ai

Get Things Done

Get Things Done

getthingsdone.io

JustAnswer

JustAnswer

justanswer.com

Melodic Mind

Melodic Mind

melodic-mind.com

CopyGen

CopyGen

copygen.pro

Maket

Maket

maket.ai

Cloudbeds

Cloudbeds

cloudbeds.com

WEDO

WEDO

wedo.swiss

Paybook

Paybook

paybook.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности