WebCatalog
Inflow

Inflow

getinflow.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Inflow в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Inflow — это научно обоснованное приложение №1, которое поможет вам справиться с СДВГ. Наша специальная система поддержки, созданная врачами и психологами с СДВГ, помогает вам понять свой нейроразнообразный мозг, развить навыки на всю жизнь и добиться цели.

Веб-сайт: getinflow.io

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