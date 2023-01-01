Программное обеспечение для визуального картирования. Вместе составляйте диаграммы своего мышления в режиме реального времени. Для стратегов, педагогов, технологов, дизайнеров, политиков и мыслителей всех мастей!

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