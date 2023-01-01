Внесите ясность и структуру в планы, проекты и процессы. Инструменты визуальной продуктивности и программное обеспечение для создания интеллект-карт, которые перенесут вас и вашу организацию туда, где вы хотите быть.

Веб-сайт: mindmanager.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MindManager, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.