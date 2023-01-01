PeopleCloud

People Cloud — это облачное программное обеспечение, которое объединяет так необходимые вам HR-инструменты. Централизация в одной системе процессов привлечения, оценки, удержания, развития человеческого капитала и расчета заработной платы. Мы являемся платформой, которая делает администрирование ВСЕХ кадровых процессов более эффективным, обеспечивая экономию и производительность компаний.

Веб-сайт: hrm.people-cloud.com

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