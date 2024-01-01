Stacktape

Stacktape

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Веб-сайт: stacktape.com

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Stacktape — это платформа облачной разработки без DevOps. Он работает поверх AWS и интегрирует других популярных поставщиков облачных услуг (например, MongoDb Atlas). Это позволяет каждому (даже младшему) разработчику разрабатывать, развертывать и запускать приложения промышленного уровня. Он автоматизирует управление инфраструктурой, упаковку исходного кода, развертывание и многое другое. В отличие от других решений, Stacktape является одновременно мощным (например, AWS CloudFormation или Terraform) и простым в использовании (например, Heroku или Firebase). Помимо других преимуществ, он устраняет необходимость в выделенных экспертах DevOps/Cloud и повышает продуктивность разработчиков.
Категории:
Software Development
Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS)

Веб-сайт: stacktape.com

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