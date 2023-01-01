PlanHammer
planhammer.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PlanHammer в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: planhammer.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PlanHammer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Zenkit Projects
projects.zenkit.com
VivifyScrum
app.vivifyscrum.com
FoxPlan
fox-plan.net
Hygger
accounts.hygger.io
ScrumDesk
app.scrumdesk.com
BVDash
my.bvdash.com
QuickScrum
quickscrum.com
Feng Office
fengoffice.com
OpenProject
openproject.org
Verto Cloud
vertocloud.com
Kanbanchi
kanban-chi.appspot.com
BlueCamroo
app.bluecamroo.com