WebCatalog
PinChat

PinChat

pinchat.me

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PinChat в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

PinChat — это простой инструмент для чата со встроенными бизнес-функциями.

Веб-сайт: pinchat.me

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PinChat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SpriggHR

SpriggHR


Manuscripts

Manuscripts

manuscripts.io

Vendoo

Vendoo

vendoo.co

Rake

Rake

rake.ai

Stencil

Stencil


Yougile

Yougile

yougile.com

Troop Messenger

Troop Messenger

troopmessenger.com

Ping

Ping

ping.gg

Freshchat

Freshchat


Cometchat

Cometchat

cometchat.com

Typetalk

Typetalk

typetalk.com

DeskDay

DeskDay

deskday.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности