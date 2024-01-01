PerfectPost — французская компания, расположенная в Туре. Миссия PerfectPost — предоставить людям возможность использовать весь потенциал LinkedIn, платформы, которой мы дорожим. Цель PerfectPost — сделать LinkedIn доступным для всех, предоставляя возможности для достижения успеха, аналогичные тем, которые мы получили благодаря этой невероятной сети. Работает с Linkedin и добавляет к нему функции. * Панель стилей: легко добавляйте к своему сообщению жирный шрифт, курсив и смайлы. * Сохранение черновиков: сохраняйте их прямо в Linkedin для следующих публикаций. * Анализ охвата в реальном времени: отслеживайте видимость вашего поста, чтобы определить лучшее время и формат. * И самое главное: строка «посмотреть больше», чтобы визуализировать место, где фраза «...увидеть больше» обрежет ваше сообщение.

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